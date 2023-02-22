США предупредили Украину об исчерпаемости ресурсов для поддержки

Reuters: США предупредили Украину, что ресурсы для поддержки Киева не бесконечны

Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди американских должностных лиц.

По словам собеседника, «администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными». «Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», — заявил чиновник о конфликте на Украине.

Агентство совместно со службой Ipsos провело социологический опрос, согласно которому поддержка предоставления военной помощи Украине среди американцев сократилась. В апреле 2022 года за это выступали 73 процента опрошенных, а к началу февраля 2023-го этот показатель уменьшился до 58 процентов. В исследовании приняли участие четыре тысячи жителей США. Отмечается, что ряд республиканцев в Конгрессе США выступают против предоставления Украине неограниченной военной помощи.

По мнению бывшего сотрудника Госдепартамента Джереми Шапиро, курирующего в настоящее время исследовательскую работу в Европейском совете по международным отношениям, администрация президента США Джо Байдена осознает риск эскалации на Украине, а также то, что помощь Киеву отвлекает Вашингтон от ряда других важных вопросов. Он считает, что возможности администрации США «предложить компромиссы Киеву и Москве ограничены», поскольку Вашингтон опасается «показаться слабым».

Ранее Джо Байден побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого визита Байден, в частности, пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.