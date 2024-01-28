СБУ раскрыла подробности обысков у чиновников Минобороны Украины

СБУ подтвердила обыски у чиновников Минобороны из-за кражи 1,5 млрд на закупках

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила проведение обысков у чиновников Минобороны республики и менеджеров «Львовского арсенала». Их подозревают в краже 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для Вооруженных сил страны (ВСУ), уточнили в пресс-службе силового ведомства в Telegram.

«Служба безопасности при содействии МО Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при полном содействии действующего министра обороны», — уточнили в СБУ.