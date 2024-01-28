Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:15, 28 января 2024Бывший СССР

СБУ раскрыла подробности обысков у чиновников Минобороны Украины

СБУ подтвердила обыски у чиновников Минобороны из-за кражи 1,5 млрд на закупках

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила проведение обысков у чиновников Минобороны республики и менеджеров «Львовского арсенала». Их подозревают в краже 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для Вооруженных сил страны (ВСУ), уточнили в пресс-службе силового ведомства в Telegram.

«Служба безопасности при содействии МО Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при полном содействии действующего министра обороны», — уточнили в СБУ.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пограничники США встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

      СБУ раскрыла подробности обысков у чиновников Минобороны Украины

      Обнаружена опасность для астронавтов на Луне

      Хави покинет «Барселону» по окончании сезона

      «Барселона» впервые с 1963-го пропустила пять мячей на своем поле в Ла Лиге

      В российском городе введут режим ЧС из-за обрушения жилого дома

      В США раскрыли план Британии по урегулированию конфликта Израиля и ХАМАС

      Сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам Минобороны Украины

      В США ответили на слова Лаврова насчет Украины

      В Петербурге в годовщину снятия блокады запустили праздничный салют

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше