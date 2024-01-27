Сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам Минобороны Украины

СБУ проводит обыски у чиновников Минобороны по подозрению в хищении 1,5 млрд

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны республики, также следственные действия проводят у менеджеров «Львовского арсенала». Фигурантов подозревают в хищении 1,5 миллиарда (валюта не указана) в процессе закупок снарядов для Вооруженных сил страны (ВСУ), сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Как сообщает издание, в списке подозреваемых фигурирует Александр Лиев — бывший руководитель Департамента военно-технической политики при Минобороны Украины.

Ранее два бывших высокопоставленных лица из Министерства обороны республики попали под следствие по делу о коррупции. Расследование связано с делом против львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, обвиненного в нанесении военному ведомству ущерба более чем на миллиард гривен из-за коррупционных схем.