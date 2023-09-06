Новый министр обороны Украины предупредил о проведении аудита всех направлений

Новый министр обороны Украины Умеров заявил о проведении аудита всех направлений

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении аудита всех направлений, его слова приводит издание «Лига.net».

«Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины — с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины», — заявил глава ведомства.

Умеров добавил, что стратегия будет разработана в соответствии со стандартами НАТО. Он также указал, что основной задачей Минобороны станет борьба с коррупцией и обеспечение украинских производителей максимально возможными контрактами.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. 6 сентября Рада поддержала назначение Умерова.