Верховная Рада поддержала кандидатуру нового министра обороны Украины
Верховная Рада Украины поддержала назначение Умерова новым министром обороны
Верховная Рада Украины поддержала назначение Рустема Умерова новым министром обороны республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
В поддержку Умерова выступило 338 украинских парламентариев, 21 не голосовал, один воздержался. Против бывшего главы Фонда госимущества Украины не высказался никто.
Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку.