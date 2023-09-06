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13:28, 6 сентября 2023Бывший СССР

Верховная Рада поддержала кандидатуру нового министра обороны Украины

Верховная Рада Украины поддержала назначение Умерова новым министром обороны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала назначение Рустема Умерова новым министром обороны республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В поддержку Умерова выступило 338 украинских парламентариев, 21 не голосовал, один воздержался. Против бывшего главы Фонда госимущества Украины не высказался никто.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку.

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    Алевтина Запольская
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