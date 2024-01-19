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19:59, 19 января 2024Бывший СССР

На Украине возбудили уголовное дело о препятствовании работе журналиста

Офис генпрокурора Украины возбудил дело о препятствовании работе журналиста
Юрий Николов

Юрий Николов. Кадр: Radio NV / YouTube

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело о препятствовании работе журналиста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Имя журналиста не раскрывается, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об основателе проекта «Наши деньги» Юрии Николове.

По информации следствия, 15 января группа неизвестных «совершала противоправные действия» у двери в квартиру журналиста, которая находится в одном из многоэтажных домов Дарницкого района Киева. «Сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц», — сообщили в офисе генпрокурора.

Ранее Николов сообщил, что после публикации материала о коррупции в Минобороны Украины неизвестные ломились к нему в квартиру и оставили несколько листов с угрозами на двери.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский высказался о недопустимости давления на журналистов в связи с несколькими резонансными случаями, одним из которых стала прослушка и скрытая видеосъемка сотрудников издания Bihus.Info.

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