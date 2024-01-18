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01:16, 18 января 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о давлении на украинские СМИ

Зеленский назвал недопустимым давление на СМИ после смерти журналиста Лиры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Владимир Зеленский после смерти американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме Украины высказался о давлении на СМИ в стране, подчеркнув, что оно недопустимо. Его слова передает РИА Новости.

Зеленский прокомментировал информацию о прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.Info. Он пообещал, что Служба безопасности Украины (СБУ), которая уже возбудила уголовное дело, проведет расследование и выяснит все обстоятельства произошедшего.

Ранее украинский журналист Юрий Николов пожаловался на угрозы и запугивания из-за его материалов о коррупции в Киеве. По его словам, неизвестные пришли к нему домой, «ломились в дверь» и требовали, чтобы он пошел служить.

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