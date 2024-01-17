Украинскому бизнесмену и его сыну объявили подозрения по делу о товарах для ВСУ

Бизнесмену Гринкевичу и его сыну объявили подозрения по делу о товарах для ВСУ

Украинскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну объявили подозрения по делу о поставках товаров для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, его сыну и еще трем руководителям подконтрольных им компаний объявили подозрения», — пишет издание. Уточняется, что ранее у предпринимателя был статус подозреваемого в уголовном производстве о попытке дачи взятки.

Ранее два бывших высокопоставленных лица из Минобороны Украины попали под следствие по делу о коррупции. Их обвинили в воровстве на закупках для армии. Расследование связано с делом против Гринкевича, обвиненного в нанесении Минобороны ущерба более чем на миллиард гривен из-за коррупционных схем.

9 января после скандала в оборонном ведомстве сообщили о расторжении всех контрактов с компаниями бизнесмена. В конце декабря Государственное бюро расследований Украины задержало Гринкевича при попытке дачи взятки в размере 500 тысяч долларов.