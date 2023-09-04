Зеленский решил отправить в отставку министра обороны Украины. Кто и почему сменит Алексея Резникова?

Президент Зеленский объявил об отставке главы Минобороны Украины Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить министра обороны страны и объявил об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова.

Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом Владимир Зеленский президент Украины

Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Он входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией весной прошлого года.

Зеленский отметил, что политик хорошо знаком Верховной Раде и не нуждается в дополнительном представлении. Президент ожидает, что парламент проголосует за эту кандидатуру на предстоящей неделе.

Первые сообщения об отставке Резникова и возможные кандидаты

10 августа издание «Украинская правда» сообщило, что Зеленский ищет замену главе ведомства. На должность есть как минимум два кандидата — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позже сообщалось, что они отказались от должности.

Тогда украинский лидер отказался комментировать эту информацию, заявив, что будет говорить об назначениях после подписания соответствующих указов.

В апреле Алексей Резников признался, что желает уйти в отставку сразу после завершения российской специальной военной операции (СВО). По его словам, в день окончания спецоперации он сможет наконец подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Резников также рассказал, что его жена плакала, когда его назначили на должность главы Минобороны.

28 августа глава Минобороны отметил, что не обсуждал с Зеленский вопрос о его отставке. Он добавил, что согласился бы на подобное предложение, если бы оно поступило, и назвал Голгофой свою должность.

Резников заявил, что не знает о назначении на новую должность

31 августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что действующий министр обороны Алексей Резников оставит свой пост и вскоре станет послом Украины в Великобритании «если до этого времени не будет громких скандалов».

Сам Резников заявил, что что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании в будущем.

До этого он уклончиво ответил на вопрос журналистов, обсуждалась ли подобная возможность с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что смена главы Министерства обороны Украины никак не повлияет на ход специальной военной операции.

