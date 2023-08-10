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21:48, 10 августа 2023Бывший СССР

Зеленский захотел заменить главу Минобороны Украины

Зеленский начал искать нового министра обороны Украины

Действующий министр обороны Украины Алексей Резников может лишиться должности. Это связано с тем, что президент страны Владимир Зеленский ищет ему замену. Об этом сообщается в материале «Украинской правды» (УП).

По данным издания, уже состоялись переговоры с потенциальными кандидатами на пост — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

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    Екатерина Подвигина
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