Министр обороны Украины Резников заявил, что уйдет в отставку после завершения СВО

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что желает уйти в отставку сразу после завершения российской специальной военной операции (СВО). Этим он поделился в интервью испанской газете La Razon.

По его словам, в день окончания СВО он сможет наконец подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Резников рассказал, что жена плакала, когда его назначили на эту должность.

Министр также отметил, что был очень удивлен, когда президент Украины Владимир Зеленский предложил ему возглавить Минобороны. Он объяснил решение украинского лидера тем, что они проводили много времени вместе, когда Резников был вице-премьером, и Зеленский знал его с тех пор, как он был юристом.

Говоря о потерях Украины в ходе конфликта, глава Минобороны отметил, что не может разглашать эту информацию. Он лишь ответил фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции». По последней официальной информации, в результате природной катастрофы погибли свыше 50 тысяч человек.