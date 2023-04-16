Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:17, 16 апреля 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины признался в желании уйти в отставку

Министр обороны Украины Резников заявил, что уйдет в отставку после завершения СВО
СюжетЗемлетрясение в Турции

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что желает уйти в отставку сразу после завершения российской специальной военной операции (СВО). Этим он поделился в интервью испанской газете La Razon.

По его словам, в день окончания СВО он сможет наконец подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Резников рассказал, что жена плакала, когда его назначили на эту должность.

Министр также отметил, что был очень удивлен, когда президент Украины Владимир Зеленский предложил ему возглавить Минобороны. Он объяснил решение украинского лидера тем, что они проводили много времени вместе, когда Резников был вице-премьером, и Зеленский знал его с тех пор, как он был юристом.

Говоря о потерях Украины в ходе конфликта, глава Минобороны отметил, что не может разглашать эту информацию. Он лишь ответил фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции». По последней официальной информации, в результате природной катастрофы погибли свыше 50 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Власти Болгарии обсудят временный запрет на поставки зерна с Украины
ВСУ обстреляли Энергодар минами с надписями «С Пасхой»
В бункере на Украине остались тела 160 офицеров НАТО после удара «Кинжалом»
77-летний Петросян опубликовал семейное фото с молодой женой и ребенком
Петербуржец отметил совершеннолетие и впал в кому
Пашу Техника решили оставить в рехабе до осени
Стали известны блюда из меню Си Цзиньпина во время его визита в Москву
В Британии возможное контрнаступление ВСУ назвали высокорисковым делом
В Госдуме оценили идею добавить вопросы про СВО в ЕГЭ по истории
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Праге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.