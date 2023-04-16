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14:12, 16 апреля 2023Бывший СССР

Резников заявил о потерях ВСУ фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции»

Министр обороны Украины Резников о потерях ВСУ: меньше, чем при землетрясении в Турции

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ответил на вопрос о потерях Вооруженных сил страны (ВСУ) фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции». Его комментарий публикует газета La Razon.

Он отметил, что не может разглашать информацию о жертвах в военном конфликте. По последней официальной информации, в результате землетрясения в Турции в начале февраля погибли свыше 50 тысяч человек.

«У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», — сказал украинский министр.

Власти Украины не называли точного число погибших военнослужащих. По мнению посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, такую информацию стоит обнародовать после завершения конфликта.

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Анна Щербакова
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