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23:22, 1 декабря 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали число погибших с начала военной спецоперации солдат

Офис Зеленского сообщил, что с начала военной спецоперации ВСУ потеряли до 13 тысяч солдат

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ошибку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей ранее, что потери Украины с начала спецоперации России составили 100 тысяч солдат и офицеров. Он заверил, что с начала специальной военной операции (СВО) России число погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило от 10 до 13 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, госпожа Урсула ошиблась – это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые говорит верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5−13 тысяч погибших», — заявил представитель властей Украины.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники. Также уточняется, что Киеву планируют направить еще семь зенитных самоходных установок Gepard.

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Марина Совина
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