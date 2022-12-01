ФРГ передала Украине военную технику

ФРГ передала Киеву три танковых мостоукладчика Biber и готовится передать семь ЗСУ Gepard

Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники, также она готовится передать еще семь зенитных самоходных установок Gepard. Об этом сообщает Reuters.

ФРГ поставила военную технику на этой неделе, в числе которых три танковых мостоукладчиков Biber, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных автомобилей, четыре тысячи спальных мешков, запасные части для вертолетов Ми-24, 30 машин скорой помощи.

Также в Минобороны страны заявили, что сейчас находятся в процессе передачи семь немецких зенитных самоходных установок Gepard и 100 тысяч наборов для оказания первой помощи.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти Германии недостаточно участвуют в военной помощи Украине. По словам Блащака, до настоящего момента военная помощь Киеву со стороны Берлина носила прежде всего декларативный характер. При этом немецкое общество критикует свое правительство за это, заверил польский вице-премьер.