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13:29, 1 декабря 2022Мир

Германию упрекнули в слабой военной помощи Киеву

Глава Минобороны Польши Блащак заявил, что ФРГ слабо участвует в военной помощи Украине

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В Польше считают, что власти Германии недостаточно участвуют в военной помощи Украине. С таким заявлением в парламенте выступил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«Слабое участие Германии в помощи Украине — это факт», — упрекнул ФРГ глава польского Минобороны. По словам Блащака, до настоящего момента военная помощь Киеву со стороны Берлина носила, прежде всего, декларативный характер. При этом немецкое общество критикует свое правительство за это, заверил польский вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Германия планирует увеличить военную поддержку Киева. На эти цели страна в 2023 году выделит более двух миллиардов евро. К концу октября текущего года ФРГ отправила на Украину военных товаров почти на 690 миллионов евро.

При этом известно, что из-за поставок вооружений Киеву ФРГ столкнулась с существенным снижением числа боеприпасов, а их производство осложняется из-за нехватки пороха, поставки которого сократил Китай.

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Полина Матюхина
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