Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 25 октября 2022Мир

Украина договорилась с Германией об увеличении военной поддержки

Премьер Украины Шмыгаль: Германия в 2023 году увеличит военную поддержку Киеву до €2 млрд

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия в 2023 году увеличит военную поддержку Киева с 690 миллионов до более чем 2 миллиардов евро. О соответствующей договоренности с Берлином сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские Новости».

«Мы провели очень хорошие переговоры с правительством Германии, а также с депутатами и лидерами политических сил Германии и проговорили, что Германия увеличит ассигнования для военной поддержки Украины в следующем году», — цитирует Шмыгаля агентство.

По словам политика, увеличить затраты на военную помощь Украине пообещал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Ранее главы МИД и министерства обороны Германии Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на 1,5 миллиарда евро больше, чем предусмотрено бюджетом. Бюджет Германии на 2023 год предусматривает почти 700 миллионов евро на военную помощь Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
Наркобанды устроили перестрелку у детского сада во время тихого часа
Россия подала жалобу в Совбез ООН на США и Украину
США не увидели признаков применения Россией ядерного оружия
Зеленский поговорил по телефону с новым премьером Британии
Похожий на мину предмет обнаружили в гумкоридоре в Черном море
Германия передаст Украине две РСЗО и четыре гаубицы
В Москве резко выросли скидки на один тип жилья
Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
В Днепропетровске произошли взрывы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.