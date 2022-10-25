Украина договорилась с Германией об увеличении военной поддержки

Премьер Украины Шмыгаль: Германия в 2023 году увеличит военную поддержку Киеву до €2 млрд

Германия в 2023 году увеличит военную поддержку Киева с 690 миллионов до более чем 2 миллиардов евро. О соответствующей договоренности с Берлином сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские Новости».

«Мы провели очень хорошие переговоры с правительством Германии, а также с депутатами и лидерами политических сил Германии и проговорили, что Германия увеличит ассигнования для военной поддержки Украины в следующем году», — цитирует Шмыгаля агентство.

По словам политика, увеличить затраты на военную помощь Украине пообещал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Ранее главы МИД и министерства обороны Германии Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на 1,5 миллиарда евро больше, чем предусмотрено бюджетом. Бюджет Германии на 2023 год предусматривает почти 700 миллионов евро на военную помощь Киеву.