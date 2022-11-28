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21:31, 28 ноября 2022Мир

Германия столкнулась с нехваткой боеприпасов из-за Украины

Die Welt: Германия столкнулась с нехваткой боеприпасов из-за поставок вооружений Украине

Фото: Pixabay

Поставки вооружений Киеву привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. Об этом заявил обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die Welt.

«Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и подтолкнули страны НАТО пополнить запасы своих войск», — отмечается в материале.

По словам автора статьи, производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из КНР. Задержки появились еще в начале пандемии, а сейчас доставка занимает от шести до девяти месяцев.

Ранее Германия передала бойцам ВСУ все обещанные самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard, утверждают в посольстве ФРГ на Украине. В посольстве также отметили, что СЗУ Gepard помогают в защите критической инфраструктуры Украины. Помимо этого, как сообщается, они задействованы в борьбе с иранскими беспилотниками Shahed-136.

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Марина Совина
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