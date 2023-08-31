В России высказались о значимости смены главы Минобороны Украины для СВО

Депутат Швыткин: смена главы Минобороны Украины не повлияет на ход СВО

Смена главы Министерства обороны Украины никак не повлияет на ход специальной военной операции (СВО), считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости перестановок в правительстве республики.

«Это их внутреннее дело в части перестановок. Уверен, что никак не повлияет [на ход боевых действий]. Для нас все равно, кто будет министром обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никаких изменений [СВО] не претерпит, задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, как были, так и остаются», — сказал депутат.

Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники, новым министром обороны Украины может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Парламентарий утверждает, что действующий глава оборонного ведомства Алексей Резников покинет пост и станет новым послом республики в Великобритании. По словам Железняка, изменения могут произойти уже в первую неделю сентября.

28 августа Резников заявил, что не обсуждал отставку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что согласился бы на такое предложение, если бы оно поступило, и назвал Голгофой свой пост. Глава Минобороны добавил, что не просился на эту должность и отговаривал Зеленского от назначения. На вопрос журналистов о том, предлагал ли ему президент стать послом в Великобритании, министр ответил уклончиво.