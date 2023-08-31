На Украине назвали возможную кандидатуру на пост министра обороны

Депутат: новым министром обороны Украины станет глава Фонда госимущества Умеров

Новым министром обороны Украины может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

По данным депутата, действующий министр обороны Алексей Резников оставит свой пост и вскоре станет послом Украины в Великобритании «если до этого времени не будет громких скандалов».