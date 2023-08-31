Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 31 августа 2023Бывший СССР

На Украине назвали возможную кандидатуру на пост министра обороны

Депутат: новым министром обороны Украины станет глава Фонда госимущества Умеров

Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Новым министром обороны Украины может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

По данным депутата, действующий министр обороны Алексей Резников оставит свой пост и вскоре станет послом Украины в Великобритании «если до этого времени не будет громких скандалов».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли войну с Россией в 2024 году. Зачем администрации Байдена начинать боевые действия против Москвы?

    Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты и попал под розыск

    Врачи предупредили о причинах укорачивания полового члена

    В ЛНР рассказали об обстановке на купянском направлении

    На Украине назвали возможную кандидатуру на пост министра обороны

    Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация

    Россияне предстанут перед судом за истязание четверых детей

    Аренду туристического жилья через агрегаторы захотели ограничить

    В Чили займутся установлением судьбы пропавших в правление Пиночета

    Минобороны подтвердило уничтожение дрона под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости