Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны

Зеленский не стал комментировать информацию об отставке главы Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, отметив, что указ еще не подписан. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, запись которой была опубликована в Telegram-канале главы государства.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Зеленский ищет замену главе ведомства. На должность есть как минимум два кандидата — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позже сообщалось, что они отказались от должности.

«Я готов комментировать какие-либо кадровые решения после того, как будут подписаны мною соответствующие указы», — сказал Зеленский.

До этого Резников признавался, что хотел бы уйти в отставку после окончания российской специальной военной операции.