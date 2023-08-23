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16:19, 23 августа 2023Бывший СССР

Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны

Зеленский не стал комментировать информацию об отставке главы Минобороны Украины

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, отметив, что указ еще не подписан. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, запись которой была опубликована в Telegram-канале главы государства.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Зеленский ищет замену главе ведомства. На должность есть как минимум два кандидата — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позже сообщалось, что они отказались от должности.

«Я готов комментировать какие-либо кадровые решения после того, как будут подписаны мною соответствующие указы», — сказал Зеленский.

До этого Резников признавался, что хотел бы уйти в отставку после окончания российской специальной военной операции.

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    Алевтина Запольская
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