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23:48, 3 сентября 2023Бывший СССР

Резников прокомментировал данные о новом назначении

Резников заявил о незнании планов назначить его послом в Великобритании
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Занимавший пост министра обороны Украины Алексей Резников прокомментировал данные о возможном назначении послом в Великобритании в будущем. Об этом он высказался в беседе с изданием «Бабель».

Резников заявил, что не знает о планах назначить его послом в Британии. «Не в курсе», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Резникова. На этой должности Резникова заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

При этом Резников заявил, что не обсуждал с Зеленским возможность отставки. Однако он признал, что принял бы подобное предложение, а также сравнил свою должность с Голгофой.

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    Марина Совина
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