TAC: новый коррупционный скандал в ВСУ возмутил Конгресс США

Новый коррупционный скандал в Вооруженных силах Украины, связанный с кражей почти 40 миллионов долларов на закупках минометных снарядов, возмутил Конгресс США. Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

«Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была "прачечной" для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с Хантера Байдена», — приводит издание слова конгрессмена от штата Монтана Мэтта Розендейла.

Также издание приводит слова конгрессмена от штата Аризона Эли Крэйна и конгрессвумен от штата Колорадо Лорен Боберт. Политики возмущены подобными фактами и подчеркивают, что США не имеют внятного механизма контроля распределяемой помощи.

Ранее Министерство обороны Украины приобрело разоренный завод в Боснии и Герцеговине за более 85 миллионов евро. Сообщается, что Минобороны заключило контракт с организацией «Львовский арсенал» на поставку минометных мин. Таким образом, была организована схема, которая позволила украсть значительные средства.