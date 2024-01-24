Минобороны Украины поймали на покупке разоренного завода за 85 миллионов евро

Hromadske: Минобороны Украины приобрело разоренный завод за 85 миллионов евро

Министерство обороны Украины приобрело разоренный завод в Боснии и Герцеговине за более 85 миллионов евро. На бесполезной покупке ведомство поймала общественная организация Hromadske, опубликовавшая расследование на YouTube.

По данным журналистов, Минобороны заключило контракт с организацией «Львовский арсенал» на поставку минометных мин. Часть средств перевели словацкой компании Sevotech, направившей деньги другой компании из Словакии — WDG promet.

В итоге часть средств сняли наличными, а 5,5 миллиона евро потратили на покупку завода Vitezit в Боснии и Герцеговине. Предприятие закрылось в 1990-х годах, и производственные линии давно прекратили работу.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в 2023 году резко выросло число возбужденных уголовных дел в военной сфере. За год в стране было заведено более 220 уголовных производств по фактам коррупции и правонарушений в сфере воинского учета, что более чем в четыре раза превышает показатель 2022 года.