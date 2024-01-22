На Украине резко выросло число уголовных дел в военной сфере

Генпрокурор Украины Костин: число уголовных дел в военной сфере выросло в 4 раза

На Украине в 2023 году резко выросло число возбужденных уголовных дел в военной сфере. Об этом на брифинге с журналистами заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает «Укринформ».

По его словам, в прошлом году в стране было заведено более 220 уголовных производств по фактам коррупции и правонарушений в сфере воинского учета, что «более чем в четыре раза больше, чем в 2022 году».

«За прошлый год и в январе этого года предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений 189 военнослужащим и сотрудникам военкоматов, что втрое больше, чем годом ранее», — рассказал генпрокурор Украины.

Он также напомнил, что в течение 2023 года семи должностным лицам Минобороны страны сообщили о подозрении в совершении коррупционных правонарушений. Среди них есть чиновники, которые, по данным следствия, закупали некачественные бронежилеты для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одно подобное дело, указал Костин, передано в Высший антикоррупционный суд.

Ранее сообщалось, что на Украине полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров задержали по подозрению в коррупции. По данным спецслужбы, подозреваемые наладили схему «откатов» при заключении контрактов.