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16:27, 19 января 2024Бывший СССР

Полковника ВСУ задержали по подозрению в коррупции

СБУ сообщила о задержании полковника ВСУ по подозрению в коррупции

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

На Украине полковника Вооруженных сил республики (ВСУ) и гендиректора компании–поставщика оборонных товаров задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

По данным спецслужбы, подозреваемые наладили «схему откатов» при заключении контрактов. Полковник должен был получить 45 тысяч долларов за заключение договора о поставках товаров. Сообщается, что задержание состоялось «на горячем».

При этом сумма запланированной сделки предпринимателя с вооруженными силами составила 36 миллионов гривен (более 85 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Возможное наказание предполагает лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее украинскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну объявили подозрения по делу о поставках товаров ВСУ. У предпринимателя был статус подозреваемого в уголовном производстве о попытке дачи взятки.

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