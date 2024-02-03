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09:32, 3 февраля 2024Россия

Володин предрек странам Европы проблемы из-за решения выделить Украине деньги

Володин: решение выделить Украине 50 млрд евро обрекает страны ЕС на проблемы

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Решение лидеров Евросоюза (ЕС) выделить Украине 50 миллиардов евро обрекает их страны на проблемы. Негативные последствия этого решения членам европейского объединения предрек спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Лидеры Евросоюза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на все большие проблемы. Это спусковой крючок, который приведет в движение политические процессы в Евросоюзе», — отметил он.

По его словам, деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем, в том числе для борьбы с тяжелой ситуацией в сельском хозяйстве в некоторых европейских государствах.

Володин подчеркнул, что власти ЕС и стран-членов объединения безответственны в принятии решений и действует вопреки национальным интересам.

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что решение Евросоюза о выделении 50 миллиардов евро на помощь Украине указывает на нежелание стран прекращать финансирование конфликта, а также является признаком стремления США минимизировать собственные издержки.

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