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18:20, 1 февраля 2024Мир

В России отреагировали на решение ЕС о выделении помощи Украине

Депутат Новиков: США хотят минимизировать издержки от помощи Украине
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Решение Евросоюза о выделении 50 миллиардов евро на помощь Украине указывает на нежелание стран прекращать финансирование конфликта. Это также является признаком стремления США минимизировать собственные издержки. Так на решение Евросоюза (ЕС) в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал депутат Госдумы России Дмитрий Новиков.

«Подобный шаг ЕС — это фиксация сразу нескольких обстоятельств. Во-первых, Европа не собирается прекращать финансирование. Во-вторых, США пытаются минимизировать собственный финансовый вклад, но продолжают поддерживать Украину руками Европы», — считает Новиков.

Объявленный размер помощи, по его словам, не так важен, поскольку выплаты не будут единовременными и, вероятнее всего, следует ожидать новых траншей. Насколько регулярными они будут — вопрос внутриполитических дискуссий.

«Мой прогноз состоит в том, что после завершения президентских выборов в США, вне зависимости от их итога, страна вновь начнет вкладываться в Украину, пусть и в меньших объемах», — заключил политик.

1 февраля глава Совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро, после того как представители 27 стран — участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки. Как он утверждал, такое решение даст Украине предсказуемое финансирование.

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