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19:01, 1 февраля 2024Мир

«Орбан ничего не получил». Как ЕС добился от Венгрии согласия на выделение 50 миллиардов евро для Украины?

ЕС договорился с Венгрией о выделении помощи Украине при посредничестве Италии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) с согласия всех 27 стран-участниц утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро сроком до 2027 года. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам состоявшегося саммита. Таким образом, завершился многомесячный спор между Брюсселем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который блокировал выделение средств Киеву.

Это [решение] обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины

Шарль Мишельпредседатель Европейского совета

Сообщается, что ключевую роль в компромиссе с Будапештом сыграла премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как пишет газета il Giornale, она «была первым человеком, участвовавшим в посредничестве, которое позволило прийти к решению», одобренному всеми членами Евросоюза. Политик провела три раунда переговоров с Орбаном.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ЕС заявили о вынужденном компромиссе с Венгрией

Агентство Reuters со ссылкой на двух анонимных европейских дипломатов подчеркивает, что ЕС вынужденно пошел на компромисс с Венгрией. Как сообщили источники агентства, соглашение о финансовой помощи Киеву включает в себя ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости», что отвечало требованиям Будапешта.

Кроме того, Орбан частично раскрыл гарантии, которые предоставил Брюссель Венгрии. Политик подчеркнул, что замороженные средства Будапешта из фондов ЕС не будут переданы Украине.

Однако, как сообщала газета The Guardian, замороженные средства для финансирования Венгрии останутся в прежнем виде вне зависимости от итогов саммита по согласованию помощи Украине. Брюссель продолжает критиковать политику Орбана за невыполнение обязательств перед сообществом в сфере прав человека.

Он [Виктор Орбан] ничего не получил

источник The Guardian

Поэтому издания дают противоречивую информацию о том, является ли соглашение с Венгрией о выделении средств Украине компромиссом или провалом курса Орбана.

Европейские чиновники «подобрали ключи к сердцу» Орбана

ЕС заинтересован в продолжении помощи Украине, так как США на фоне миграционного кризиса все больше замыкаются на внутренних проблемах до проведения президентских выборов. Поэтому Вашингтон перекладывает ответственность за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на европейских союзников. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Артем Барынкин.

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«Для европейских стран Украина стала своего рода инвестиционным проектом. А когда ты не хочешь терять свою бизнес-идею и она требует немалых вложений, ты будешь дальше и дальше вкладываться, рассчитывая, что этот проект будет выигрышным», — отметил эксперт.

Поэтому если на пути мешается Венгрия, то надо найти какие-то инструменты, которые могут ее сломить. ЕС уже так поступал ранее с Орбаном, обвиняя его, что он «какой-то не такой лидер» и выборы у него «не совсем честные». Последние события говорят о том, что европейские чиновники подобрали ключи к его сердцу и смогли сломить

Артем Барынкиндоцент кафедры европейских исследований СПбГУ

При этом Барынкин подчеркнул, что факт поиска компромисса с Венгрией и введение механизма пересмотра помощи говорят о «неуверенной победе ЕС». По его мнению, если сохраняется механизм прерывания помощи, это значит, что сообщество по-прежнему не уверено в способности Украины одержать победу в вооруженным конфликте.

Кроме того, Орбан может в будущем стать удобной «страшилкой» для Киева и оправданием действий европейских стран на случай глубокого кризиса. Эксперт указал, что Брюссель может отказаться в будущем от помощи Украине, сославшись на «капризную Венгрию» и постоянное блокирование Будапештом украинских инициатив.

Фото: Yves Herman / Reuters

ЕС назвал одно условие помощи Украине

ЕС согласился предоставить Киеву 50 миллиардов евро при соблюдении одного условия — от Украины потребовали обеспечения демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств. Согласно итоговой декларации проходящего в Брюсселе саммита ЕС по Украине, Киеву необходимо продолжить «уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, систему верховенства закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам».

Предполагается, что первые одобренные деньги Киев получит в марте. В частности, 33 миллиарда евро предоставляется в качестве кредитов и еще 17 миллиардов долларов — как безвозмездная помощь. Однако Владимир Зеленский в ответ на одобренную помощь потребовал от объединения выделить еще больше средств. Политик, выступая перед участниками саммита Евросоюза, отметил, что после согласования программы макрофинансовой поддержки Брюсселю следует одобрить также дополнительные взносы через Европейский фонд мира.

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      Максим Габриелян
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