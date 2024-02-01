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16:32, 1 февраля 2024Мир

Орбан раскрыл полученные от ЕС гарантии для одобрения помощи Украине

Орбан: замороженные средства Венгрии из фондов ЕС не передадут Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Замороженные средства Будапешта из фондов Европейского союза (ЕС) не передадут Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл, какие гарантии страна получила от ЕС, чтобы согласовать новую многомиллиардную помощь Киеву, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Орбан принял предложение ЕС о выработке механизма контроля разумного использования выделенных Киеву средств, поскольку у Венгрии было опасение, что Евросоюз может предоставить Украине деньги «на слишком длительный срок без проверки».

«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств [Киевом] и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», — объяснил премьер.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Будапешт ничего не получил в обмен на согласие пакета помощи Украине. Уточняется, что Орбан также не смог добиться компромиссного решения по данному вопросу.

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      Дарья Балацкая
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