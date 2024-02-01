Стала известна цена согласия Венгрии на предоставление помощи ЕС Украине

Guardian: Венгрия ничего не получила в обмен на предоставление ЕС помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ничего не получил в обмен на согласие предоставить пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов долларов странами Европейского союза. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Guardian.

«Он ничего не получил», — прокомментировал собеседник изданию цену согласия Будапешта.

Как стало известно The Guardian, Орбан также не смог добиться компромиссного решения по выделению средств Киеву.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страны ЕС пытаются шантажировать Будапешт, чтобы Орбан одобрил предоставление Украине пакета помощи на сумму 50 миллиардов евро.