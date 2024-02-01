Венгрия обвинила ЕС в шантаже ради предоставления Украине 50 миллиардов евро

Reuters: Венгрия обвинила ЕС в шантаже ради передачи 50 миллиардов евро Украине

Страны Европейского союза (ЕС) пытаются шантажировать Будапешт, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одобрил предоставление Украине пакета помощи на сумму 50 миллиардов евро. С таким обвинением выступил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, его цитирует Reuters.

«Премьер-министр ведет постоянные дискуссии на саммите ЕС, мы продолжаем стремиться к достижению соглашения с учетом национальных интересов, но нет уверенности, что это произойдет», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе финансовой помощи Украине нет пространства для компромисса с Венгрией.