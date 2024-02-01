Премьер Польши заявил об отказе ЕС идти на компромиссы с Венгрией из-за Украины

Премьер Польши Туск: ЕС не пойдет на компромиссы с Венгрией по вопросу Украины

В вопросе финансовой помощи Украине нет пространства для компромисса с Венгрией. Об отказе блока пойти на уступки на внеочередной встрече лидеров стран Европейского союза (ЕС) заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Польский премьер отметил, что он не в состоянии понять «высокоэгоистическую игру» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда Евросоюзу наоборот необходимо усилить политику в отношении Украины и России. «Однако пространства для компромисса нет. Мы не будем входить в компромиссы, если речь идет о наших ценностях и в вопросе Украины», — объяснил польский премьер.

По словам Туска, позиция Орбана создает угрозу европейской безопасности, поэтому блок не может с ней согласиться. Но он выразил уверенность, что представители других стран ЕС смогут убедить Будапешт исключительно силой своих аргументов.

«Мой инстинкт подсказывает мне, что мы найдем достаточно сильные документы, чтобы в конце дня наконец убедить и Виктора», — заключил лидер польского правительства.

Ранее стало известно, что Европейский союз колеблется между финансовым стимулированием и давлением на Венгрию из-за возможного отказа Будапешта от оказания помощи Украине.