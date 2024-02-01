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08:47, 1 февраля 2024Мир

Стало известно о колебаниях ЕС в отношении Венгрии из-за Украины

WSJ: ЕС колеблется между финансовым стимулированием и давлением на Венгрию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейский союз (ЕС) колеблется между финансовым стимулированием и давлением на Венгрию из-за возможного отказа Будапешта от оказания помощи Украине по итогу саммита, который пройдет 1 февраля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Первым вариантом является введение механизма, который позволит лишить Венгрию права голоса в ЕС и частичного финансирования со стороны сообщества. В качестве второго варианта предполагается размораживание 20 миллиардов евро бюджетной помощи Будапешту, которую пока Европейская комиссия (ЕК) продолжает удерживать из-за обвинений в нарушении демократических стандартов.

Однако отмечается, что европейские чиновники опасаются, что их возможности давления на венгерскую сторону уже исчерпаны. При этом Брюссель испытывает усиленное давление стран Прибалтики, требующих выделять все больше средств на безопасность.

Ранее в ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии. В случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует помощь Украине, страны ЕС в ходе очередной встречи представителей выступят за рост финансирования Европейского фонда мира. Европейские чиновники рассчитывают таким образом достичь компромисса между Брюсселем и Будапештом.

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      Максим Габриелян
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