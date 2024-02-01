Италия сыграла центральную роль при согласовании бюджетной помощи ЕС Украине

Il Giornale: Мелони уговорила Орбана согласовать помощь Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла центральную роль в достижении компромисса по вопросу согласования долгосрочной программы бюджетной помощи Европейского союза Украине на 50 миллиардов евро. Об этом сообщает il Giornale со ссылкой на источники в председательстве Совета ЕС.

Как отмечает издание, Мелони «была первым человеком, участвовавшим в посредничестве, которое позволило прийти к решению», одобренному всеми членами Евросоюза.

«Джорджия Мелони начала свою дипломатическую работу несколько месяцев назад с переговоров и встреч, в которых также участвовали министры и шерпы, и активизировала ее, начиная с Европейского совета в декабре», — приводит газета слова источников.

Уточняется, что глава итальянского правительства провела три раунда переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который блокировал решение о выделении средств для Украины из бюджета Евросоюза.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки Киеву. По его словам, это обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.