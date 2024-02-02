В США заявили о бесполезности новой помощи ЕС Украине

Профессор Миршаймер: новая помощь ЕС Украине не скажется на успехах России

Одобренная Европейским союзом (ЕС) новая помощь Украине в размере 50 миллиардов евро не скажется на успехах России в ходе проведения cпециальной военной операции (СВО). Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Вот в чем настоящая проблема: в конце концов эти деньги не окажут существенного влияния на то, что происходит на поле боя, и, как следствие, ситуация будет и дальше складываться в пользу России», — отметил исследователь.

Миршаймер добавил, что ЕС не обладает достаточной военно-промышленной базой для обеспечения вооружениями Украины. По его мнению, данная поддержка нацелена на поддержание властей Киева на плаву, но никак не на покупку новой техники.

Также он подчеркнул, что решение сообщества о помощи было неизбежным несмотря на позицию Венгрии, так как Будапешт не обладает достаточным количеством ресурсов для сдерживания общей позиции ЕС.

Джон Миршаймер — профессор Чикагского университета, создатель теории наступательного реализма, являющейся одним из самых известных направлений современной реалистической парадигмы в теории международных отношений.

Миршаймер известен как один из давних критиков политики стран Запада в отношении Украины, в частности США. Он не раз указывал на «высокомерие» американских внешнеполитических элит, что с его точки зрения приводит к ухудшению международной обстановки.