Американский профессор назвал ответственных за плачевные отношения США и России

Американский политолог, профессор Чикагского университета, член клуба «Валдай» Джон Миршаймер заявил, что отношения между Россией и США стали ужасными, при этом ответственность за плачевное состояние двусторонних отношений несут США. Он рассказал об этом в интервью «Коммерсанту».

Политолог также отметил, что шансы на улучшение американо-российских отношений в обозримой перспективе весьма невелики.

По его словам, США решили, что все страны мира должны вести себя так, как этого хотят в Вашингтоне. «Такое высокомерие неминуемо должно было обернуться неприятностями. Путин и китайцы по понятным причинам восстали против этого и дали американцам понять, что не будут танцевать под их дудку. А когда Путин сигнализировал США, что у России есть собственные национальные интересы и что США угрожают этим интересам, американцы это просто проигнорировали. Такое отношение не могло не привести к конфликту между двумя странами», — сказал Миршаймер.

Политолог добавил, что после выборов 2016 года в США отношения между странами стали ужасными. «На мой взгляд, основную ответственность за плачевное состояние двусторонних отношений с Россией несут США. Я не думаю, что на русских лежит такая же вина», — заверил профессор.

Однако, по мнению Миршаймера, в интересах США — иметь хорошие отношения с Россией. «Повторю еще раз: США должны быть заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Россия — это не Советский Союз, и мы не в 1947 году. Нам не надо начинать новую холодную войну», — сказал политолог.

Ранее политолог Марат Баширов заявил разговоре с «Лентой.ру», что президент США Джо Байден стал для России если не партнером, то по крайней мере хорошим противником, который не переходит границ. По мнению Баширова, никакой катастрофы при правлении Байдена в Штатах не произошло. Речь, по его мнению, идет скорее о состязательной риторике между консерваторами и демократами в преддверии выборов в Конгресс.