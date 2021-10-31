Байден заявил о разочаровании из-за отсутствия Путина и Си Цзиньпина на G20

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита по климату в Риме заявил, что его разочаровал тот факт, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин отсутствовали на встрече «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

«Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не проявились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата», — сказал Байден.

Кроме того, он обратил внимание на то, что страны-участники саммита добились значительного прогресса в обсуждаемых вопросах, подчеркнув при этом, что необходимо прилагать больше усилий. Американский президент отметил, что такие усилия потребуют сосредоточения на том, чего не делают Россия, Китай и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что Джо Байден прибыл на саммит G20 с «ядерным чемоданчиком». СМИ запечатлели на видео, как помощник американского лидера появился на мероприятии с кожаной сумкой, в которой находится «кнопка Судного дня».