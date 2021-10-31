Эрдоган оценил вероятность создания собственной армии Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил вероятность создания собственной армии Европейского союза (ЕС). Свое отношение к этому проекту он выразил после переговоров с американским лидером Джо Байденом на саммите G20 в Риме, передает ТАСС.

«Это не тот проект, который возможен. Это невозможно», — указал глава турецкого государства.

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Эрдоган также заявил Байдену о своем «огорчении» по поводу поставок вооружений со стороны Соединенных Штатов силам самообороны сирийских курдов и выразил надежду, что этот процесс в дальнейшем продолжаться не будет.

В начале сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что хаотичная эвакуация граждан западных стран из Афганистана показала, важность обеспечения общей обороны для Европейского союза (ЕС). Глава евродипломатии решил заняться созданием единой европейской армии численностью пять тысяч военнослужащих. Она должна заниматься обеспечением безопасности стран ЕС.

