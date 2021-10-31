Байден появился на саммите G20 с «ядерным чемоданчиком»

СМИ запечатлели «ядерный чемоданчик» Байдена с кнопкой «Судного дня» на саммите G20 в Риме

«Известия»

Американский президент Джо Байден прибыл на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме с «ядерным чемоданчиком», передают «Известия». СМИ запечатлели на видео, как помощник американского лидера появился на мероприятии с кожаной сумкой, в котором находится «кнопка Судного дня».

В США ящик называют nuclear football («ядерный футбол»). В нем содержатся пусковые коды, президентская книга решений и действий на случай военных действий. За сохранность оборудования отвечают представители шести родов войск. Помощник с «ядерным чемоданчиком» должен сопровождать главу государства, где бы он ни находился.

Впервые чемодан попал в объективы фотокамеры в 1963 году после Карибского кризиса. Отмечалось, что используя оборудование, США могут нанести удар по противнику в любой момент.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал саммит стран-членов G20 в Риме не оправдавшим ожидания с точки зрения обсуждения климатической повестки.