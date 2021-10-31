Премьер Италии рассказал об изменении позиции России в одном вопросе

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что Россия и Китай впервые изменили свои позиции в вопросе сокращения выбросов парниковых газов. Об этом пишет РИА Новости.

«Движущим фактором в переговорах стало то, что каждое продвижение вперед в сравнении с прежними формулировками и результатами со стороны богатых стран, которые производят больше парниковых газов, будет сопровождаться обещаниями поддержки», — сказал Драги.

По словам итальянского премьера, в переговорах по климату он ожидал от Китая более жесткой позиции несколько дней назад, но в них ощущались «желание использовать более направленный в будущее язык».

Также Драги подчеркнул, что Москва и Пекин признали научное обоснования сдерживания потепления на полтора градусов. «Это нелегкое обязательство, которое требует очень значительных жертв», — сказал он.

Кроме того, глава итальянского правительства заявил, что сегодняшние различия в подходе к сокращению зачастую обусловлены практическими причинами. «Китай производит 50 процентов стали в мире, и многие из этих заводов используют уголь, поэтому эти заводы необходимо переоборудовать», — отметил Драги, заключив, что «этим объясняется сложность немедленного достижения более амбициозных целей».

Ранее ведущие страны мира, входящие в группу G20 и принимающие участие в ее саммите в Риме, договорились о спасении планеты. Участники саммита достигли соглашения о том, что они возьмут на себя обязательства по ограничению темпов глобального потепления. Оно должно быть ограничено 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.