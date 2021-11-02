Политолог оценил действия Байдена в отношении России

Президент США Джо Байден стал для России если не партнером, то по крайней мере хорошим противником, который не переходит границ, считает политолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил его действия в отношении России как адекватные текущей повестке и способные решить ряд серьезных общемировых проблем, связанных с киберпреступностью, зеленой повесткой и ядерным вооружением.

Ранее сенатор-республиканец Рик Скотт назвал действия Байдена на посту главы государства катастрофой для США, спровоцировавшей инфляционный кризис и кризис в цепочке поставок.

Хороший противник

По мнению Баширова, никакой катастрофы при правлении Байдена в Штатах не произошло. Речь, по его мнению, идет скорее о состязательной риторике между консерваторами и демократами в преддверии выборов в Конгресс.

«Каждые два года у них обновляется 50 процентов состава. И задача консерваторов сейчас показать, что Байден плохо управляет страной, с помощью как раз таких громких заявлений, причем бездоказательных, — считает политолог. — Трамп, кстати, делает то же, теперь за дело взялись и конгрессмены. Очевидно, речь идет о тех, кто идет на перевыборы: у демократов сейчас большинство в нижней палате, а в Сенате очень шаткое равновесие, перевес буквально в один голос. Задача консерваторов — разрушить этот баланс».

Политолог отметил, что не наблюдает ни критичного падения ВВП, ни каких-либо крахов на американских биржах — они, наоборот, растут, а именно этот показатель является одним из первых критериев оценки экономического положения страны.

«Что касается действий Байдена во внешней политике, в частности, в отношении с Россией, то мы видим, как он ищет точки соприкосновения, с его стороны мы не слышим никакой агрессивной риторики, высказываний о том, как страна вмешивается во все не касающиеся ее дела. Более того, на встрече с президентом России Владимиром Путиным были обговорены очень важные темы, связанные с безопасностью ядерных вооружений, киберпреступностью. Так что с этой точки зрения Байден нам если не партнер, то по крайней мере хороший противник, который не переходит границ», — сказал Баширов.

Он добавил, что сейчас Россия и США работают вместе по двум важным направлениям: борьбе с коронавирусом и зеленой повестке, что является плодотворной почвой для сотрудничества. Кроме того, политолог предположил, что в ближайшее время Штаты все же одернут власти Украины, «раздувающие военный пожар».

24 октября стало известно, что популярность президента Байдена за девять месяцев его нахождения на президентском посту упала сильнее, чем рейтинг любого другого лидера США со времен Второй мировой войны.