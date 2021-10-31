Байден объяснил рекордное падение своих рейтингов

На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Джо Байден прокомментировал рекордное падение своих рейтингов. Он заявил, что не обращает внимание на результаты социальных опросов и не нуждается в социальном одобрении, сообщает РИА Новости.

Байден объяснил, что рейтинги могут как падать, так и расти. По его словам, сначала они показывали более высокие результаты, затем рухнули до середины и снова поднялись, потом опустились.

«Со всеми другими президентами это случалось, но я не поэтому избирался, не для того, чтобы определять, как я работаю по опросам. Я избирался, чтобы быть уверенным, что смогу исполнить в качестве президента США то, что обещал», — подчеркнул американский лидер.

Политик добавил, что США получили существенную поддержку на саммите G20. «США — самая критически важная часть всей повестки дня», — заявил Байден.

Ранее стало известно, что одобрение деятельности Байдена рекордно упало. Популярность политика за девять месяцев его нахождения на должности снизилась сильнее, чем рейтинг любого другого лидера страны со времен Второй мировой войны. Так, президентский рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта — с 56 процентов до 44,7 процента.