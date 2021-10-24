Президентский рейтинг Байдена рекордно упал

Популярность президента США Джо Байдена за девять месяцев его нахождения на посту упала сильнее, чем рейтинг любого другого лидера страны со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на результаты исследований американского института общественного мнения Gallup.

В частности, президентский рейтинг Байдена опустился на 11,3 процентных пункта — с 56 процентов до 44,7 процентов. Кроме того, в настоящее время только 34 процента независимых избирателей одобряют его работу. В июне данный показатель составлял 55 процентов.

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До этого обладателем рекордного падения рейтинга был Барак Обама, который за девять месяцев потерял 10,1 процентных пункта.

Падение популярности Байдена эксперты объясняют недоверием населения к его способности справиться с пандемией коронавируса, решением вывести войска США из Афганистана. Однако в качестве главной причины специалисты назвали экономические проблемы в стране. Это подтверждают данные опроса Fox News, опубликованному ранее, согласно которым 53 процента избирателей заявили, что они очень обеспокоены инфляцией и ростом цен.

В сентябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила падение рейтингов Байдена пандемией коронавируса. В то же время она подчеркнула, что команда американского президента по-прежнему настроена на продвижение его повестки и улучшение жизни граждан страны.