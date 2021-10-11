В поддержавшем Байдена на выборах штате заявили о разочаровании в нем

Действующий президент США Джо Байден стремительно лишается поддержки со стороны ключевых для Демократической партии избирателей — афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения, которые все больше разочаровываются в его политике. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание со ссылкой на результаты опроса Pew Research Center, в сентябре рейтинг одобрения Байдена среди чернокожих американцев снизился на 18 процентов — с 85 до 67 процентов. За тот же период число поддерживающих президента латиноамериканцев снизилось на 16 процентов, а число одобряющих его действия граждан азиатского происхождения — на 14 процентов.

При этом, пишет The Washington Post, наиболее заметно разочарование в Байдене среди представителей этих групп населения, проживающих в американском штате Джорджия. Победа именно в этом штате, который на протяжении десятилетий поддерживал кандидатов от Республиканской партии, во многом обеспечила Байдену президентский пост на выборах в 2020 году. Однако теперь местные избиратели все больше критикуют действующего американского лидера за невыполнение своих предвыборных обещаний.

Если изначально Байдену удалось завоевать популярность большой доли электората в первую очередь за счет того, что он выглядел реальной альтернативой республиканцу Дональду Трампу, теперь многие из проголосовавших за него в 2020-м начинают испытывать недовольство бездействием президента по ключевым вопросам. В частности, серьезной критике подверглась неспособность Байдена противостоять подписанию губернатором Джорджии, республиканцем Брайаном Кемпом законопроекта, вводящего новые ограничения на почтовое и досрочное голосование — эти способы особенно популярны среди чернокожего и латиноамериканского населения.

Другим провалом Байдена представители цветного населения США считают то, что он так и не смог добиться принятия Закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, который встретился в Конгрессе с противодействием со стороны республиканцев.

В то же время в Белом доме настаивают на том, что Байден и его администрация на самом деле делают многое для решения проблем чернокожих американцев, латиноамериканцев и представителей других меньшинств. Так, там напомнили, что Байден назначил рекордное число представителей меньшинств на руководящие должности в своей администрации. Кроме того, были приняты различные законопроекты, направленные на социальную и другую поддержку этих групп населения.

Ранее в октябре сообщалось, что рейтинг Байдена установил новый антирекорд. По данным Квиннипэкского университета, отрицательно работу президента оценивают 53 процента респондентов, в то время как поддержку ему высказали 38 процентов американцев. При этом 55 процентов опрошенных американцев считают действующего президента и его администрацию недостаточно компетентными.