В Сенате США назвали Байдена катастрофой для страны

Действия президента США Джо Байдена на посту государственного лидера стали настоящей катастрофой для страны. Такое мнение высказал американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт, передает RT.

Представитель Сената указал на падение американского ВВП на фоне инфляции и кризиса в цепочке поставок, который усугубился при Байдене. «Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей», — подчеркнул он.

Скотт назвал неверные решения лидера США в различных сферах основной причиной роста цен на товары и услуги в стране. «При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами», — отметил он. По словам сенатора, американскому президенту пора очнуться и прислушаться, чтобы избежать экономического краха США.

24 октября стало известно, что популярность президента Байдена за девять месяцев его нахождения на президентском посту упала сильнее, чем рейтинг любого другого лидера США со времен Второй мировой войны. В частности, президентский рейтинг Байдена опустился на 11,3 процентных пункта — с 56 процентов до 44,7 процентов. При этом сам президент подчеркнул, что не обращает внимания на результаты социальных опросов и не нуждается в социальном одобрении.