В США сочли предательством законопроект Сената по границе и помощи Украине
Американские законодатели раскритиковали законопроект Сената о выделении финансирования на защиту границы в связке с помощью Украине и Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, член палаты представителей США Эндрю Клайд указал, что за «предательский» документ не должен проголосовать ни один республиканец. Лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ заверил, что законопроект не получит необходимого для принятия числа голосов в палате.
Сенат Конгресса США в ночь на 5 февраля представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов. Документ был опубликован на сайте комитета Сената по ассигнованиям.
60 миллиардов предлагается отправить Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда — на усиление границы с Мексикой, 2,44 миллиарда — на обеспечение операции против хуситов в Йемене. Также предлагается направить 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.