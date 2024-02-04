«Два-три месяца — самые опасные». В Киеве предупредили, что Украину ждет самое сложное и масштабное наступление России

Политолог Карасев: Украину ждет самое сложное и масштабное наступление России

Украину ждет самое сложное и масштабное наступление России с начала конфликта, в то время как у Киева истощились ресурсы, а западная помощь существенно сократилась. Об этом предупредил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Таким образом политолог прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наступление весной, когда российские военные уступят инициативу на фронте.

Наступление России не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться. У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения обстановки на фронте Вадим Карасев директор Института глобальных стратегий

Карасев добавил, что страна сталкивается не только с трудностями на поле боя, но и с внутриполитическим кризисом, истощением ресурсов на фоне мизерной помощи Запада.

Глава ГУР Украины считает, что ВСУ начнут наступление весной

31 января глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные начнут наступление на российские укрепрайоны весной.

Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь Кирилл Буданов глава ГУР Украины

До этого Буданов признал, что Вооруженные силы России достигают успехов на передовой, в частности, под Авдеевкой. Глава ГУР отметил, что с ноября прошлого года ВСУ перешли в оборону.

При этом некоторые украинские эксперты считают, что у российских военных есть существенные шансы на успешные наступательные действия. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что они подготовят новое масштабное наступление по нескольким направлениям и могут обрушить украинский фронт.

Отставной генерал Сергей Кривонос подчеркнул, что ВСУ не обладают необходимым ресурсом для наступления из-за ошибок руководства республики в вопросе мобилизации и перехода органов власти и предприятий на особый режим работы.

В Госдуме назвали планы Буданова милитаристским вампиризмом

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал планы Буданова о весеннем наступлении ВСУ милитаристским вампиризмом.

Парламентарий отметил, что Киев продолжает уничтожать своих солдат на поле боя, в десантах на правобережье Днепра и в Крыму, в сбитом самолете с украинскими военнопленными.

Теперь планируют очередную попытку весной этого года. Этот милитаристский вампиризм надо остановить, и Россия это сделает Леонид Ивлев депутат Госдумы, генерал-майор запаса

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что заявление главы ГУР является политической игрой. Он предположил, что высказывание Буданова стало попыткой напомнить о себе на фоне информации о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что новая кампания Украины ограничится только одним районом, наступление не будет иметь стратегического значения, а сыграет скорее пропагандистскую роль.

При этом специалист усомнился в том, что украинской армии хватит ресурсов на проведение еще одной подобной кампании после неудачи летних боевых действий. Она точно не приведет к тому, что украинские войска выйдут к границам России или попадут на территорию Крыма, добавил эксперт.

ВСУ пришлось уйти в оборону из-за нехватки снарядов

Газета Politico сообщила, что ВСУ пришлось уйти в оборону из-за нехватки снарядов. Военные были вынуждены отказаться от активных наступательных действий.

Нехватка снарядов стала одной из главных причин перехода украинской армии к оборонительной тактике по всей линии фронта после провала летнего контрнаступления Politico

19 января издание Financial Times писало, что Киев принял решение о смене тактики на «активную оборону» до 2025 года. Это произошло после неудачного летнего контрнаступления и на фоне неопределенности с помощью Запада.

Как отмечала газета The Washington Post, Соединенные Штаты готовят новую оборонную стратегию для Украины, в которой акцент будет сделан на помощи в отражении новых возможных наступлений, а не на попытке взять под контроль территории.

