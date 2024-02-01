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10:11, 1 февраля 2024Россия

В Госдуме ответили на заявление о подготовке ВСУ к новому наступлению

Депутат Ивлев назвал милитаристским вампиризмом подготовку Киева к наступлению
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявления Киева о том, что Украина готовит новое наступление весной, — милитаристский вампиризм, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на заявление начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Он сказал, что военные начнут наступление на российские укрепрайоны весной.

«Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат — на поле боя, в провалившемся контрнаступлении, в тупых десантах на правый берег Днепра и побережье Крыма, в самолете с гуманитарной миссией, который вез украинских пленных», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Киев нужно остановить, чем Россия и занимается на поле боя. Власти Украины напоминают вампиров из фильмов Квентина Тарантино, которым нужно больше и больше крови, добавил Ивлев.

Ранее стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена после неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года разрабатывает новую стратегию для Украины. Она будет направлена на «укрепление военной мощи и экономики» Украины.

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      Анастасия Шейкина
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