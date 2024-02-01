В Запорожской области оценили заявление о новом наступлении ВСУ

Рогов: заявление о весеннем наступлении ВСУ является политической игрой Буданова

Заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении Вооруженных сил республики (ВСУ) является политической игрой. С такой оценкой выступил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он предположил, что высказывание главы ГУР является попыткой напомнить о себе на фоне информации о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Буданов заявлял, что весной украинские войска начнут наступление на российские укрепрайоны. До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отмечал, что Украина не обладает ресурсами для нового наступления. При этом он указывал на ошибочную политику Киева в плане мобилизации и работы предприятий для обеспечения потребностей армии.