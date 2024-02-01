Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 1 февраля 2024Бывший СССР

В Запорожской области оценили заявление о новом наступлении ВСУ

Рогов: заявление о весеннем наступлении ВСУ является политической игрой Буданова

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении Вооруженных сил республики (ВСУ) является политической игрой. С такой оценкой выступил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он предположил, что высказывание главы ГУР является попыткой напомнить о себе на фоне информации о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Буданов заявлял, что весной украинские войска начнут наступление на российские укрепрайоны. До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отмечал, что Украина не обладает ресурсами для нового наступления. При этом он указывал на ошибочную политику Киева в плане мобилизации и работы предприятий для обеспечения потребностей армии.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян

      Дочь Хайди Клум просила мать не ходить с голой грудью перед друзьями

      Российская пенсионерка устроила поджог на железной дороге по заказу Украину

      Россиян начали переводить на зарубежную соль

      Президент Аргентины добился миллиардов от МВФ

      Суд взыскал с создателей невышедшего фильма 28,5 миллиона рублей

      Три россиянина под видом полицейских заставили иностранца заплатить им штраф

      Премьер Бельгии призвал к компромиссу для обеспечения помощи ЕС Украине

      Правила ограничения прав пациентов психбольниц в России объяснили

      Геймеры из России скачали пиратские игры на сотни миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше