В Киеве предсказали самое масштабное и сложное наступление России

Политолог Карасев: Украину ждет самое масштабное и сложное наступление России

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала «Вышка» предсказал, что Украину ждет самое масштабное и сложное наступление России с начала конфликта.

Таким образом эксперт прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские военные начнут наступление весной, когда российские военные закончат свои наступательные действия.

«Наступление их (не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться», — отметил Карасев.

Он отметил, что Украина сталкивается не только с тяжелым положением на фронте, но и с внутриполитическим напряжением. Кроме того, ресурсы Киева истощились, а западная помощь значительно сократилась.

Политолог выразил мнение, что ближайшие два-три месяца станут самыми опасными для страны с точки зрения обстановки на фронте.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные подготовят новое масштабное наступление по нескольким направлениям и могут обрушить украинский фронт.